Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

15 mili yüzerek geçmeye çalışan göçmenler yakalandı

#Göçmen#Kaçak#Sahil Güvenlik
15 mili yüzerek geçmeye çalışan göçmenler yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden,Yunanistan’ın İstanköy adasına yüzerek kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz ortasında yakalandı.

Haberin Devamı

Yasadışı yollarla Bodrum’dan, Yunanistan’ın İstanköy adasına yüzerek gitmeye çalışan 3 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Yaklaşık 15 mil (24 km) yüzerek geçmeye çalışan göçmelerin dalgıç kıyafetleri giymesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Uluslararası suya 1 mil kala yakalanan göçmenler Bodrum Sahil Güvenlik komutanlığına getirildi. Göçmelere yapılan işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderildi.

Aynı gün içerisinde lastik bot ile Kos adasına kaçmaya çalışan 22 düzensiz göçmen daha yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç idaresine teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göçmen#Kaçak#Sahil Güvenlik

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF