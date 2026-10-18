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15 metreden düşen tır küle döndü: Sürücü ölümden son anda kurtuldu

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#Trafik Kazası#Yangın#Kurtarma
15 metreden düşen tır küle döndü: Sürücü ölümden son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 17:26

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobille çarpıştıktan sonra Küçükmelen Köprüsü'nden 15 metre yükseklikten düşen alüminyum yüklü tırda yangın çıktı. Tır şoförünün düşmeden hemen önce atlayarak kurtulduğu kazada 2 kişi hafif yaralandı.

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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden İran uyruklu M.G. idaresindeki 49 AB 667 plakalı alüminyum malzeme yüklü tır, aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

15 metreden düşen tır küle döndü: Sürücü ölümden son anda kurtuldu

Kontrolden çıkan tır, Küçükmelen Köprüsü'nde yaklaşık 15 metre yükseklikten köy yoluna düştü. Tır düşmeden önce sürücü kapıyı açarak atlamayı başardı.

Düşmenin ardından tırda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

15 metreden düşen tır küle döndü: Sürücü ölümden son anda kurtuldu

İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye erlerince yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

15 metreden düşen tır küle döndü: Sürücü ölümden son anda kurtuldu

Tır şoförü ayakta tedavi edilirken, otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Otoyoldaki ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. 

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#Trafik Kazası#Yangın#Kurtarma

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