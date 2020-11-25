MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
GeriGündem 15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ŞAHİN / BURSA (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Abone Olgoogle-news

Bursa'da Uludağ eteklerinde yer alan bir tepede kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Yiğitali Mahallesi’nde bulunan Pirenlik tepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

15 metre derinlikteki kazının yapıldığı yere düzenlenen operasyonda şüpheliler F.Ö. (48), M.T. (51), Z.G. (42), H.K. (32), F.K. (42), M.K. (40) ve A.Ü. (44) yakalandı.

Ayrıca şüphelilerin yanlarında bulunan 20 metre uzunluğunda seyyar merdiven, 15 metre uzunluğunda makaralı halat, 20 metre uzunluğunda seyyar kablo, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 10 metre uzunluğunda seyyar lamba, 2 adet hilti makinası, elmaslı delme makinası, delici elmas boru, jeneratör ve kazı için kullanılan muhtelif demir malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle