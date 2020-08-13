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Haber Giriş: 13.08.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

15 lokum dinamit ele geçirildi

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15 lokum dinamit ele geçirildi
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Sivas’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere 15 lokum dinamit ele geçirildi.

Sivas’ın Zara İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında 21 gram hint keneviri, 220 gram tohum kenevir, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 15 lokum dinamit ele geçirildi.
Üç kişi hakkında, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya il değiştirmesi ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçlaması ile işlem yapıldı. İfadelerinin alınmasının ardından adli makamlara çıkartılan 3 kişiden biri tutuklandı. İki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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