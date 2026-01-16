15 kişinin testi pozitif çıktı

Haberin Devamı

Yapılan incelemeler sonucunda Buse İskenderoğlu, Rabia Karaca, Rabia Yaman, Zohaer Majhadi, Dilara Ege Çevik, Cengiz Can Atasoy, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Burak Güngörmedi, Resul Aslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Tuğrulbey Aran, Cihan Güler ve Ayhan Yücesoy’da kokain maddesi tespit edildi. Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Nilay Didem Kılavuz, Şebnem İnan ve Ömer Can Kılıç’ın ise test sonuçları negatif çıktı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde ‘uyuşturucu ticareti, kullanımı kolaylaştırma’ ve ‘fuhşa teşvik’ suçlamalarıyla 18 kişi daha gözaltına alındı.