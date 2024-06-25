15 kişinin öldüğü yangından yeni görüntüler... Felakette acı detay: Oğluna ‘Beni bırak, kendini kurtar’ dedikten sonra hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli (55), Fadıl Demir (57) ve Zekiye Erdenli (55) yaşamını yitirdi, 78 kişi de hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Yangında, Diyarbakır'da; Çınar ilçesinde Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 1111 dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin 900 dekar tarım alanı, 1 traktör ve 14 sulama tesisi yandı. Köksalan Mahallesi’nde 924 küçükbaş ölürken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş Et ve Süt Kurumu’na (ESK) kesime gönderildi. 190 hayvan ise yerinde tedavi edildi. Mardin'de de, Mazıdağı ilçesinin Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı ve bazı sulama ekipmanları yandı.

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‘YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN OĞLUYLA YARDIMA GİTMİŞ’

Kırsal Köksalan Mahallesi’nde hayatını kaybeden İsmail Yardımcı, kırsal Yazçiçeği Mahallesi’nde defnedilirken, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan oğlu Yasin Yardımcı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İsmail Yardımcı’nın yeğeni Ömer Yardımcı, amcasının Köksalan’daki yangını söndürmek için en büyük oğluyla yardıma gittiğini belirterek, “Amcam arkasında 4 yetim bıraktı, söyleyecek başka bir şeyim yok. İsmail amcam, 48 yaşındaydı ve çiftçilik yapıyordu, başka bir iş yapmıyordu.

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Amcam, Köksalan’da çıkan yangına yardım amaçlı gitmişti, maalesef bizim köyden 3 can gitti. Ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Amcam yanarken, büyük oğlu Yasin onun yanındaydı. İkisi de yangından kaçarken, artık dayanma gücü kalmadığı için oğlu onu çekmeye çalışmış, fakat oğluna ‘Sen beni bırak, kendini kurtar’ demiş. Oğlu kaçarken, amcam alevler içinde düşmüş ve yanarak can vermiş” dedi.

YANGIN ANI AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları telefon kamerasıyla kaydedildi.

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İTFAİYE RAPORU ORTAYA ÇIKTI: YANGIN ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKMIŞ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına ilişkin bölgede başlattığı incelemeler sonucunda olay yeri raporunu tamamladı. Rapora göre yangının elektrik tellerinden çıktığı kanaatine varıldı. Hasar Tespit Komisyonu Köksalan Mahallesi’nde yürüttüğü kapsamlı incelemeler neticesinde yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi ile başladığı kanısına vardı. İtfaiye Daire Başkanlığının hazırladığı olay yeri inceleme raporu Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılacak.