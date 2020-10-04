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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN (DHA)
Haber Giriş: 04.10.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

15 kişilik minibüsteki 72 kaçak göçmenden 2'si havasızlıktan ölmüş

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15 kişilik minibüsteki 72 kaçak göçmenden 2'si havasızlıktan ölmüş
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Van'ın İpekyolu ilçesinde durdurulan 15 kişilik minibüste 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 2'si, havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İpekyolu ilçesinin Köşebaşı ve Bostanıcı mahallelerinde önlem alıp kaçak göçmenlerin olduğu minibüsü durdurdu.

15 kişilik minibüste yapılan aramada; 37'sı Pakistan, 33'u Afganistan ve 2'si Irak uyruklu toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 2'sinin havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın yaptığı çalışmada, kaçakların taşındığı araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler C.O., S.H. ve H.O. yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

15 kişilik minibüsteki 72 kaçak göçmenden 2si havasızlıktan ölmüş

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