15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

“İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı. Son dönemde İngiltere’den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik. İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalarında 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır.

KARANTİNAYA ALINDILAR

İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış, kontrol altına alınmıştır. Yurt çapındaki düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere’den giriş yapanlar dışında tespit edilmemiştir. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.”

İLK İNGİLTERE’DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Aralık ayında İngiltere’de görülen ve B.1.1.7 adı verilen COVID-19 mutasyonu kamuoyunda endişe yaratmış, birçok ülke İngiltere’yle uçuşları önce durdurmuş sonra da kısıtlamalar getirmişti. İlk analizlere göre mutasyon koronavirüsten daha hızlı yayılıyor. Ancak mutasyonun, hastalığı daha şiddetli hale getirdiğine dair bir kanıt yok. Bilim insanları arasında virüse karşı geliştirilen aşıların yeni türe karşı da etkili olacağı görüşü hâkim.

Sağlık Bakanı Koca, yılbaşı gecesi İstanbul Bakırköy’deki 112 Avrupa Komuta Merkezi’ne yaptığı sürpriz ziyarette, sağlık çalışanlarına telsizden seslenerek yeni yıllarını kutladı.