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15 kaçak göçmen gecekonduda yakalandı

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#Kars#Kaçak Göçmen#Afganistan
15 kaçak göçmen gecekonduda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 14:59

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen, gecekonduda yakalandı. Afganistan uyruklu organizatör E.N. yakalanırken, 1 Türk vatandaşı ise aranıyor.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemek amacıyla Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir gecekonduya operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerdeki aramada, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye para karşılığında sokan Afganistan uyruklu organizatör E.N. gözaltına alındı. Organizatör olarak 1 Türk vatandaşının de arandığı bildirildi. Jandarmadaki işlemleri süren 15 göçmenin sınır dışı edileceği öğrenildi.

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#Kars#Kaçak Göçmen#Afganistan

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