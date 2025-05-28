15 ile sağanak uyarısı! Bugün itibarıyla başlıyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 il için yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre bugün itibariyle birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

15 İLE SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 24

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 27

Haberin Devamı

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37