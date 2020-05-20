15 ilde yasak genelgesi

Genelgeye göre İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 15 ilde giriş-çıkış yasağı 3 Haziran’a kadar devam edecek. Genelgede 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı. Bu kapsamda Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a kara, hava ve denizyolu ile giriş çıkışın durdurulması, 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak. Kısıtlamaya yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu sürede de geçerli olacak. Alınan karara uymayanlara idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise adli işlem yapılacak.