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15 ilde şok operasyonlar: 244 kişi gözaltında | Hesap hareketlerinde 10,5 milyarlık işlem hacmi

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#Operasyon#İçişleri Bakanlığı#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 11:01

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 244 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada dikkat çeken mali trafik de ortaya çıktı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

15 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;
-174'ü tutuklandı.
-54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

15 ilde şok operasyonlar: 244 kişi gözaltında | Hesap hareketlerinde 10,5 milyarlık işlem hacmi

Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek,
-Yüksek kazanç vaadiyle,
-Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak,
-Kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

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15 ilde şok operasyonlar: 244 kişi gözaltında | Hesap hareketlerinde 10,5 milyarlık işlem hacmi

Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

15 ilde şok operasyonlar: 244 kişi gözaltında | Hesap hareketlerinde 10,5 milyarlık işlem hacmi

15 ilde şok operasyonlar: 244 kişi gözaltında | Hesap hareketlerinde 10,5 milyarlık işlem hacmi

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#Operasyon#İçişleri Bakanlığı#Dolandırıcılık

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