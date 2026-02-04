×
15 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını ve 58’inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca siber dolandırıcılığa karşı Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu hesaplarında 1.1 milyar TL işlem hacmi bulunan 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 58’i tutuklanırken 25’i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşları dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

