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15 ilde geniş çaplı "Ailem Güvende" operasyonu: 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Ailem Güvende#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 09:13

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonlarının detaylarını paylaştı. Operasyonlar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme mercek altına alındı.

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İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma tarafından gerçekleştirilen "Ailem Güvende" operasyonlarının detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Fuhuş, müstehcenlik ve çocuk istismarına yönelik faaliyetlerin incelendiği soruşturmalarda, çok sayıda dijital materyale el konulurken bazı derneklere aktarılan yüksek tutarlı yurt dışı fonları da araştırılıyor.

15 ilde geniş çaplı Ailem Güvende operasyonu: 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarını şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ve 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda; çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

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İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla birlikte başlatılan “Ailem Güvende” operasyonlarında, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmektedir.

15 ilde geniş çaplı Ailem Güvende operasyonu: 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Soruşturmalarda; fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelenmiştir.

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış; uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır.

15 ilde geniş çaplı Ailem Güvende operasyonu: 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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Soruşturmaların mali boyutunda ise MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılmaktadır.

Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın kıymetli mensuplarına ve katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

 Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz!"

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#Akın Gürlek#Ailem Güvende#Operasyon

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