×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 140 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Organize Suçlar#Operasyon
15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 140 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 10:25

İçişleri Bakanlığı 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilidi

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 140 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 80’i tutuklandı, 49’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam edilmektedir.

Gözden KaçmasınFutbolda bahis ve şike soruşturması: Kulüp yöneticilerine operasyon 32 kişi gözaltına alındıFutbolda bahis ve şike soruşturması: Kulüp yöneticilerine operasyon! 32 kişi gözaltına alındıHaberi görüntüle

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Samsun ve Ankara’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli’de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak’ta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ’da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce’de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Haberin Devamı

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri doğrultusunda, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu.

Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam etmektedir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Organize Suçlar#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!