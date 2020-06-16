15 Haziran 2020 On Numara sonuç sorgulama ekranı - MPİ 932. hafta On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez oyunlarından olan On Numara çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz hafta 101 bin liralık büyük ikramiyenin 5 kişiye çıktığı On Numara oyununda, bu haftanın şanslı rakamları Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen canlı On Numara çekilişi sonrası belli oldu. İşte, 15 Haziran On Numara sonuçlarında haftanın şanslı rakamları...

On Numara çekilişinde bu hafta 10 bilen çıkmayınca 509.805,16 TL haftaya devretti.

15 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'da 932. hafta çekilişi saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

On Numara sonuçları 8 Haziran 2020 akşamı kişi başı 101 bin liralık büyük ikramiye kazandırdı. Büyük ikramiye 5 kişiye çıktı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.