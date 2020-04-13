15 günlük karantina ilan edin

Sosyal medyadan yayınladığı mesajda İYİ Parti olarak ülke ve millet için iktidarın atacağı her olumlu adıma destek olacaklarını belirten Akşener, 10 Nisan cuma akşamı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımız panikle sokağa döküldü. Marketlerde, bakkallarda, benzinliklerde sıralar oldu. Haftalardır büyük bir özveriyle evde kalan milletimiz, panikle salgını unuttu yollara düştü. Devlet aklıyla, Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde hazırlanacak ve devlet ciddiyetiyle uygulanacak bir programla, ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin. Buna paralel olarak, ekonomik destek paketini, salgından birincil derecede etkilenip zora düşen vatandaşlarımıza direkt nakit yardımı da içerecek şekilde genişletin. Karantina süresi içinde, yoğun bir tarama başlatıp vakaları daha geniş ölçekte belirleyip haritalandırın.”

KORONA ÖLÜMÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partilerinin Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek’in yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurarak başsağlığı diledi. Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Raif Güler’in tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. (AA)