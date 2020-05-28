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Haber Giriş: 28.05.2020 - 22:23,Son Güncelleme:

15 gündür haber alınamıyordu! Kötü kokular yayılınca ortaya çıktı

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15 gündür haber alınamıyordu! Kötü kokular yayılınca ortaya çıktı
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İzmit’te, bir apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren polis, 15 gündür kendisinden haber alınamayan Selahattin Koç’un (43) cesediyle karşılaştı. Vücudunda darp izine rastlanmayan Selahattin Koç’un ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda oturanlar, zemin katta bulunan daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 15 gündür kendisinden haber alınamayan Selahattin Koç’un yaşadığı eve, kapıyı kırarak girdi. Polis, evin salonunda Selahattin Koç’un cesediyle karşılaştı. Selahattin Koç’un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Selahattin Koç’un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15 gündür haber alınamıyordu Kötü kokular yayılınca ortaya çıktı

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