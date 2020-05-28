15 gündür haber alınamıyordu! Kötü kokular yayılınca ortaya çıktı

Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda oturanlar, zemin katta bulunan daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 15 gündür kendisinden haber alınamayan Selahattin Koç’un yaşadığı eve, kapıyı kırarak girdi. Polis, evin salonunda Selahattin Koç’un cesediyle karşılaştı. Selahattin Koç’un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Selahattin Koç’un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.