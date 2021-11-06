15 gündür haber alınamayan Mesut Karataş'tan acı haber geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERGündem Haberleri

15 gündür haber alınamayan Mesut Karataş'tan acı haber geldi

#Mesut Karataş#Avcılar#Ölüm
15 gündür haber alınamayan Mesut Karataştan acı haber geldi

AVCILAR'da 15 gün önce kaybolan Mesut Karataş'ın (24) cansız bedeni bir inşaatın bodrum katında doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karataş'ın intihar mı ettiği ya da cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Haberin Devamı

24 Ekim'de bakkala çıkıyorum diyerek evden ayrılan Mesut Karataş'ın cansız bedeni Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Yay sokakta bulunan bir inşaatın bodrum katında bulundu. İddiaya göre, gece yarısı sıralarında inşaatın bodrum katına giren 2 kişi, doğalgaz borusuna asılı bir erkek cesedi ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karataş'ı doğalgaz borusuna asılı olarak buldu. Karataş'ın cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

15 gündür haber alınamayan Mesut Karataştan acı haber geldi

Öte yandan, 24 Ekim'den beri haber alamadıkları Mesut Karataş'ın bulunması için bir televizyon kanalına çıkarak kendisini arayan ailesi de olay yerine geldi. Polisin çalışmalarını takip eden ve ölüm haberini alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Karataş'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mesut Karataş#Avcılar#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin