15 günde taburcu

Iğdır Devlet Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikâyeti bulunduğu için getirilen 4 aylık Ezmina Karaçöl ve ailesinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Ezmina, kardeşleri Baran, Servet ve Sedanur ile annesi Kibar ve babası Ali Karaçöl ile hastanede salgın için ayrılmış bölümde tedaviye alındı. Karaçöl ailesi, burada 15 gün süren tedavinin ardından COVID-19'u yenmeyi başarıp sağlığına kavuştu.

‘DIŞARIYA ÇIKMAYIN’

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Raşit İlhan, hastaneden taburcu olurken aileyle sohbet edip çeşitli tavsiyelerde bulundu. Tedavinin ardından salgına karşı dikkat edilmesi gereken konularda aileye uyarıda bulunan İlhan, “Sağlığınız için evdeki izolasyonunuza devam etmelisiniz, kesinlikle dışarı çıkmamalısınız. Sizi hastaneye ailece aldık, 4 aylık bebeğimizle hepinizi taburcu ettik. Bundan sonraki süreçte her zaman sağlığınıza dikkat ediniz” dedi. Karaçöl ailesi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde uğurlandı.