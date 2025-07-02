15 gün önce başladı resmen istila ettiler... Tekirdağ'da popülasyonu çok hızlı arttı

Haberin Devamı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Hanoğlu Mahallesi'nde anız ve mera alanlardan ayçiçeği tarlalarına yönelen çekirgeler, ürünlere zarar vermeye başladı. Çiftçiler, durumu fark eder etmez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlük, Tarım ve Orman Bakanlığı ile temasa geçerek bölgeye özel ilaçlar sevk etti. İlaçlama işlemi, dronlar aracılığıyla başlatıldı.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Hanoğlu Mahallesi'ne gelerek çekirge istilasının yaşandığı tarlalarda yerinde incelemelerde bulundu. Çekirge istilası anbean kameralara yansıdı. Aksoy, teknik ekiplerle birlikte ilaçlama hazırlıklarını da bizzat takip etti.

"POPÜLASYON ÇOK HIZLI ARTTI"

Aksoy yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı personelimiz, muhtarımızın bize bildirmesiyle sahada yaptıkları incelemede çekirge popülasyonunun çok hızlı bir şekilde arttığını tespit etti. Biz de bakanlığımızla hızlı bir şekilde istişareye geçtik. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüzün aksiyon almasıyla ilaçlarımızı hızlıca temin edip muhtarımıza teslim ettik. Yerelde görevli ziraat mühendisleri ve tohumcu arkadaşlarımızın teknik imkanlarıyla, muhtarımızın ve çiftçilerimizin gayretiyle Hanoğlu Mahallemizdeki çekirge popülasyonunun artışını kontrol altına alıp ilaçlamayla bastırmaya çalışacağız" dedi.

Haberin Devamı

İlaçlama zamanlamasına dikkat çeken Aksoy, "Şu anda saat 19.30. Bu ilaçlamadan arıların zarar görmemesi için, saat 20.00'den sonra ilaçlamaya başlayacağız. Bu sayede arılar kovanlarına dönmüş olacak. Böylece hem doğal dengeye zarar vermeden hem de koruma-kollama dengesini sağlayarak bu çekirge popülasyonunun sona ermesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Aksoy, zarar gören alanların büyüklüğünü de paylaşarak, "Toplam 5 bin dekarlık bir alanda çekirge popülasyonu tespit ettik. Bunun 4 bin dekarı mera, bin dekarı ise ayçiçeği ve anız alanı. Tekirdağ, yağlık ayçiçeği üretiminde Türkiye 1'incisi konumunda. 1 milyon 700 bin dekarlık üretim alanımız var, 350 bin ton da yıllık rekoltemiz. Bu nedenle ürünlerin zarar görmeden hasada ulaşması bizim için büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Mahallede yaşayan Hüsnü Kıray da süreci şöyle anlattı:

"Bundan 15 gün önce çekirge meramızda görülmeye başlandı. Çok aşırı çekirge var. Zarar vermeye başladığını görünce biz de ilk etapta ilçe Tarım Müdürlüğü'ne başvurduk. Müracaattan sonra sağ olsunlar il müdürümüz de geldi, ilçe müdürümüz de geldi. Bugün de kısmetse ilaçlamaya başlayacağız."