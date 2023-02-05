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15 DEAŞ’lı tutuklandı

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#DEAŞ#MIT#Emniyet
15 DEAŞ’lı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 07:00

MİT ve Emniyet tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul’da İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 şüpheli yakalandı. DEAŞ şüphelisi 15 kişi mahkemece tutuklanırken, somut bir eylem planı ya da benzeri tehdit tespit edilemediği belirtildi.

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Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nin önünde Kuran-ı Kerim yakılmasının ardından DEAŞ’ın Horasan Vilayeti (ISKB) lider kadrosu tarafından İstanbul’da bulunan İsveç, Hollonda Başkonsoloklukları ile Hıristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem talimatı verildiği belirtilen 15 DEAŞ’lının yakalandığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, DEAŞ ‘ın sözde Horasan Vilayeti lider kadrosu tarafından İstanbul’da bulunan İsveç, Hollanda Başkonsoloslukları ile Hıristiyan ve Musevi vatandaşlarımıza ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği gerekçesiyle 15 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.

‘SOMUT DELİL TESPİT EDİLEMEDİ’

Açıklamada gözaltındaki 15 kişinin tutuklandığı belirtilerek “DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlenmiş, ancak başkonsolosluklar ile Hıristiyan ve Musevi vatandaşlarımıza ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilememiştir” denildi. Almanya ve İngiltere’nin de arasında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin Kuran-ı Kerim yakılmasının ardından terör tehdidi gerekçesiyle İstanbul’daki konsolosluklarını kapatması, Türkiye ile siyasi krize neden olmuştu.

 

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#DEAŞ#MIT#Emniyet

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