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Karar verildi! İstanbul'da 15 bin taksiye kamera

#İstanbul#Taksi#Kamera
Karar verildi İstanbulda 15 bin taksiye kamera
Fatma Aksu

İBB Meclisi, toplu ulaşım araçlarının denetlenmesi amacıyla 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na denetim merkezi kurulmasına karar verdi. İlk etapta 15 bin takside i-taksi uygulamasına geçilip tümüne iç ve dış kamera takılacak. Yolcu ve sürücü problemleri gece gündüz denetlenecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbulluları canından bezdiren taksi sorununa çözümün yolunu i-taksi uygulamasını geliştirmekte ve denetlemekte buldu. i-taksinin yönetim yetkisi İSPARK’tan alınarak Toplu Taşıma Denetim Merkezi kuruldu. İBB Meclisi’nde gündeme gelen toplu taşıma sorunuyla ilgili, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda kurulan Taksi Yönetim Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Karar verildi İstanbulda 15 bin taksiye kamera

Sistem ilk olarak i-taksi mecburiyeti bulunan tüm taksilere kamera entegre edilmesiyle başlayacak. Taksi Yönetim Merkezi’nde 24 saat çalışan operatörler taksinin iç ve dış kameralarını kontrol edecek ayrıca taksideki sistem, görüntüleri kaydedecek. Taksilerle ilgili bir şikâyet olduğunda anlık olarak kamera takibi yapılacak ya da kayıtlar incelenecek. i-taksi ile GPRS üzerinden hangi taksinin nerede olduğu, hızı, boş ya da dolu olduğu gibi bilgiler de merkeze iletilecek. Kamera sistemi kısa zaman içerisinde tüm toplu taşıma araçlarına konulacak ve aynı denetim sistemi onlar için de uygulanacak.

Karar verildi İstanbulda 15 bin taksiye kamera

TAKSİCİ HANGİSİNİ İSTERSE

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Meclisi’nde yeni taksi yönetim uygulamalarına da izin verildiğini belirterek, “Bu meclis kararıyla, isteyen şirket ve firmaların taksi yönetim uygulaması ve yönetmesine, İBB’nin taksi yönetim sistemine entegre olmaları şartıyla izin verilmiş oldu. Yani belediyeden lisans almak koşuluyla farklı şirketler, farklı uygulamaları kullanabilecek. Taksiciler de istedikleri uygulamayla çalışabilecek. İBB’nin sistemine entegre olan tüm taksiler izlenebilecek” diye konuştu.

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İBB Meclisi’nde çevrimiçi i-taksi uygulaması vermek isteyen firmaların ödeyeceği lisans ücretine de zam yapıldı. İBB en az 500 araçlık organizasyonlarda kullanılmak üzere 5 yıllık lisans ücretini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarttı.

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85 PERSONEL İZLEYECEK

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, yeni kurulan ve 85 denetim personelinin bulunduğu bu merkezden 15 bin taksi ile 7 bin minibüs ve taksi dolmuşu izleyeceklerini, daha sonra da bunlara diğer toplu taşıma araçlarının ekleneceğini söyledi.

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#İstanbul#Taksi#Kamera