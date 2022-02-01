15 bin öğretmenin atama sevinci

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EĞİTİME KESİNTİSİZ DEVAM

“Ataması yapılacak 15 bin yeni öğretmenimizin katılımıyla eğitim-öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Böylece salgın sürecinde eğitim hizmetlerinin kesintisiz devam ettirilmesi konusunda çok ciddi avantaj elde edeceğiz. Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Eğitimin tüm paydaşlarının aynı hedef etrafında kenetlenmesini sağlayarak, koordinasyonu arttırarak bu kritik dönemi hep birlikte alnımızın akıyla atlattık. Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından büyük takdirle karşılandığını görüyoruz.

DERSLİK SAYISI 607 BİN

Eğitim için harcadığımız her bir kuruşu ülkemizin geleceğine yapılmış en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz.

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Derslik sayımızı 343 binden 607 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. Sadece son iki yılda tam 77 bin 772 genç öğretmenimizi okulları ve öğrencileriyle buluşturma başarısı gösterdik.

15 bin atamayla birlikte son 19 yılda toplam 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 73’ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı.

ÖRGÜTLERE KAPTIRMAYIZ

Sizlerden öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda da sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz. Mektep, öğrenciye kendi akıl yetkilerini tek tek işletmeyi öğreten ve bu donanımı olgunlaştıran bir atölye olmalıdır. Sizlerden bu tür öğrenciler yetiştirmenizi özellikle bekliyoruz. Bize Türkiye’yi bekleyen en büyük tehlikenin nesillerin çalınması, evlatlarımızın terörün ve marjinal ideolojilerin vahşi dişlileri arasında kaybolması olduğunu göstermiştir. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, şebekeye, sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz.”

EĞİTİMDE KALİTEYİ ARTTIRMAYA ODAKLANALIM

ERDOĞAN törende öğretmenlere şöyle seslendi:

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“Bundan sonra asıl odaklanmamız gereken husus eğitimin kalitesini arttırmaktır. Bunu sizler başaracaksınız. Bugünkü kuraların ehemmiyeti burada. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanağı sunmak durumundayız. Eğitimde niteliğin arttırılmasında bakanlığımızla birlikte öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor. Öğretmenlerimizin kendilerini ihmal etmemeleri, mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri önemlidir. Bunun için sürekli eğitimlerle ve lisansüstü programlarıyla mesleki tekamülünüzü sağlamalı, alanınızdaki yenilikleri takip etmelisiniz. Öğretmenlik Meslek Kanunu, diğer kazanımlar yanında lisans üstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor.

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HEYECANLISINIZ

Her birinizin görev yerleri belli olacak, heyecanlısınız, farkındayım. Ömür boyu üzerinizde taşıyacağınız mesuliyeti ağır bir mesleğe bugün ilk adımınızı atacaksınız.”

ÖĞRETMEN MAAŞLARINI EN ÇOK İYİLEŞTİREN ÜLKEYİZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan eğitimde yaşanan gelişmeleri şöyle özetledi:

“Öğretmen atamaları sayesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında OECD ortalamalarını yakaladık, kimi alanlarda geçtik.

Avrupa’da son 19 yıl içinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkeyiz.

AB raporuna göre öğretmenler için Avrupa’da zorunlu ders saatinin en düşük olduğu ülke de Türkiye’dir.

OECD verilerine göre Avrupa’da öğretmenlerin yaklaşık yüzde 50’si işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken bu oran bizde yüzde 20’ler civarındadır.

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Şimdiye kadar 4 milyar adede yakın ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda kısa süre önce kritik bir adım daha attık. Yardımcı kaynak kitaplarını da MEB hazırlayıp basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Öğrencilerimize 2021 yılında 24 milyona yakın yardımcı kaynak kitabını ücretsiz olarak ulaştırdık. Bu yıl sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.”