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15 bin kişilik çelik şehir

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Depremzede#Konut
15 bin kişilik çelik şehir
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 07:00

Adıyaman’ın Vartana köyünde hafif çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edilen 3 bin geçici konute 15 bin depremzedenin yerleştirilmesi planlanıyor.

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Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Civar illerden özellikle gelen ağır vasıtalar ve iş makineleri durmadan çalışıyor. Depremzedeler için ise geçici konutların inşasında süratli bir çalışma var. Vartana köyünde 3 bin geçici konut inşa ediliyor. Konutlar hafif çelik konstrüksiyon şeklinde. Her biri 27 metrekare. 5 kişilik bir aileyi barındırabilecek şekilde planlanmış. 15 bin depremzedenin buraya yerleştirilmesi planlanıyor. TOKİ’nin yaptığı konutlar tamamlandıkça depremzedeler çadırlardan buraya nakledilecek.

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#Adıyaman#Depremzede#Konut

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