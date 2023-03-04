15 bin kişilik çelik şehir

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Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Civar illerden özellikle gelen ağır vasıtalar ve iş makineleri durmadan çalışıyor. Depremzedeler için ise geçici konutların inşasında süratli bir çalışma var. Vartana köyünde 3 bin geçici konut inşa ediliyor. Konutlar hafif çelik konstrüksiyon şeklinde. Her biri 27 metrekare. 5 kişilik bir aileyi barındırabilecek şekilde planlanmış. 15 bin depremzedenin buraya yerleştirilmesi planlanıyor. TOKİ’nin yaptığı konutlar tamamlandıkça depremzedeler çadırlardan buraya nakledilecek.