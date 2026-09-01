15 bin görüntülük iğrenç arşiv

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İSTANBUL Bakırköy’de faaliyet gösteren Özel Metfa Polikliniği isimli güzellik merkezinde, müşterilerin gizlice çekilen görüntülerinin Telegram ve X üzerinden, ücret karşılığı izletildiği iddialarına ilişkin merkezin işletmecisi, kameraları kuran şirketin sahibi ve görüntülerin yer aldığı telegram ve X hesaplarının sahibi tutuklanmıştı. Şüphelilerin Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki sorgularına Hürriyet ulaştı.

Skandalla ilgili 4 kadının şikâyetiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan üç şüphelinin ifadesini alan Cumhuriyet savcısının tutuklama talepli sevk yazısında, ‘dosyaya konu müştekiler dışında çok sayıda kişiye ait görüntülerin kayda alındığı, paylaşıldığı ve yayıldığını belirtir kolluk tutanakları’na da değinildi.

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‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUM’

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde 29 Ağustos günü sorgusu yapılan güzellik merkezinin işletmecisi Fatma Özçalışkan, lise mezunu ve aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu beyan etti. Özçalışkan, çalıştığı yerin bir cildiye polikliniği olduğunu kendisinin de işletme müdürü olduğunu söyledi. Özçalışkan bu konudan Mart ayında haberinin olduğunu belirterek şunları anlattı: “Şikâyetçi E.N. gece beni aradı. ‘Eşimin akrabası beni aradı güzellik merkezinde görüntülerin var dediler, dedi’. ‘İmkansız. Sana görsel verdiler mi?’ dedim. ‘Yok vermedi’ dedi. Ben, adama ulaştım. Böyle görseller vardı. E.N. ile buluşup kliniğe geçtik. O gece ben karakola gittim. Suç duyurusunda bulundum. Polikliniğin sahibi H. Bey’in kızı da epilasyona aktif şekilde geliyordu. Bu kız birkaç numaradan aranmış, epilasyon görüntülerin var denmiş, rahatsız eden mesajlar olmuş. Ciddi anlamda panik oldum. Avukatın tatilden dönmesini bekledik. Sonra işyeri sahibi ve kızı şikâyetçi olmaktan vazgeçtiler. Ben, kameralara hiç bakmadım. PIR cihazları vardı. Onları söktüm. 19 Mart’ta en büyük sıkıntıyı yaşadık zaten. Emrah Selim Cansever, Bakırköy’deki kliniğin bütün her şeyini kamera, ses alarmı her şeyi o yaptı. Beni takıntı haline getirdi. Sesli konuşmalarımızı, bana verdiği rahatsızlığı şikâyet dilekçeme koydum. Ondan hizmet almayı bıraktım. Benim bu suçla herhangi bir ilgim ve alakam yoktur. Gizli kamera olduğunu bilsem orada tutmazdım. Suçlamayı kabul etmiyorum.”

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ANNENİN EMZİRME GÖRÜNTÜLERİ BİLE VAR

Şüpheli Fatma Özçalışkan’ın avukatı ise beyanında şunları söyledi: “Klinik sahibi avukat olduğu için kızının da isminin anılmasını istemediği için şikâyetçi olmaktan vazgeçtiler. Biz hep tedirgindik. Savcı bey 1,5 saat bizi dinledi. Bütün dilekçelerimiz, dijital arama yapılsın, bu şahıs alınsın, bütün evindeki, adreslerdeki şeylere el konulsundu. 15 bin görüntüden bahsediliyor. Bakırköy Asayiş’te verilen bilgi budur. Oteller, Airbnb evleri, mağazaların soyunma kabinleri, bir çocuğun annesinin emzirme görüntülerinin içerdiği havuz oluşturulmuş. 15 bin görüntü o havuzun görüntüsü. Fatma Hanım’ın kendi görüntüleri, 17 yaşındaki kızının, ben onun kliniğinde, işlemlerimi orada yaptırırım. Biz böyle bir olayın içine nasıl girdik, nasıl buralara geldik anlayabilmiş değiliz. 1 Eylül tarihini bekliyorduk. Sayın savcı ile ancak ondan önce bu olay meydana geldi. Müvekkilin bu olayla uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün materyalleri kendi rızamız doğrultusunda verdik. Biz orada gördük olayları. Hiçbir şekilde bunu yedekleme, yayma, kişisel verileri sunma, özel hayata müdahale etme durumumuz bulunmamaktadır.”

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‘DIŞARIDAN SIZMA OLUŞMUŞ’

İşyerine kameraları takan Emrah Selim Cansever de (42) sorgusunda lise mezunu ve aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu beyan etti. Cansever, suçlamayı kabul etmeyerek “Fatma’yı ortak arkadaşım vesilesiyle tanırım. Samimi arkadaşımdır. Ben ona herhangi bir hizmet vermedim. Sadece santral konusu var. Ortak bir yerden bulduk, onlar da kendileri hallettiler. Her şey bizde sözleşmelidir. Faturalıdır. Firmama herhangi bir teklifsiz faturasız iş girmez. Teknik açıdan dışarıdan bir sızma oluşmuş ancak teknik nettir, ya mevcut alan içerisinde olup o cihazların parolasının bilinmesi gerekir, eğer dışarıdan bağlantı yapıp indirme yapılması gerekiyorsa yine şifresi bilinmelidir. Bilişimden gelecek bütün kayıtlar, envanterler lehime cevabı verecektir. Yüz tane bilirkişi firma gelse yine aynı sonucu verecektir. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

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‘BEN SADECE REKLAMLARINI YAPARIM’

Paylaşımların yapıldığı telegram kanalı sahibi Abdullah Çatalbaş da sorgusunda “Belirtilen kanalların reklamını ben yapıyorum. Kanallar bana ait değildir, hesap bir tek bende açık ancak ben bunun reklamını yapıyorum diye belirttim karakolda. Reklam yaptığım kişilerin bazıları atıyorlar, bazıları veriyorlar, bir seferde on bin tane video geliyor, hiçbirine bakmadım. Reklam yaptığım için onlar gönderiyor ve ben reklamını yapıyorum. Telefonunun incelenmesi için rızamı beyan ettim, videoların nereden geldiğini isim, soy isim ve IBAN bilgilerini paylaştım karakolda, polis beyler resimlerini çektiler zaten. Ben sadece Twitter üzerinden sayfaların reklamlarını yapıyordum, bu tarz değil normal reklam yapıyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim” diye konuştu.

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KAMERA MONTAJLARINI ŞÜPHELİ YAPMIŞ

Sulh Ceza Hâkimliği, Özçalışkan ve Cansever’in tutuklama gerekçesinde güzellik merkezinde yapılan aramada depo kısmında PIR cihazı olarak adlandırılan kamera kayıt cihazlarının gizlenmiş, sökülü vaziyetteki sensör cihazları ve arşiv odasında kamera kayıtlarının izlendiği cihazların ele geçirildiğini, bulunan WhatsApp yazışmalarında da bu cihazların işyerlerine montaj işlemlerinin şüpheli Emrah Selim Cansever tarafından yapıldığına dair kayıtların yer aldığını belirtti.

Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli Abdullah Çatalbaş’ın tutuklanma gerekçesi olarak, siber araştırma raporunda şüphelinin ikrarına göre telegram kanallarının şüpheliye ait olmasını ve dijital materyallerin henüz tam olarak incelenemediğini gösterdi.