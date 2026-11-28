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2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak başvurular, 15 Aralık Salı günü saat 16.00’da sona erecek. Adaylar başvurularını akademibasvuru.meb.gov.tr adresinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak tamamlayacak. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Hazırlık eğitimine alınacak 15 bin aday için en fazla kontenjan ayrılan alan 3 bin 976 ile sınıf öğretmenliği oldu. Bu alanı 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, 1101 kontenjanla İngilizce, 1059 kontenjanla rehberlik ve 1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi izledi. Başvurular, duyuru ekinde yer alan öğretmenlik alanlarıyla sınırlı olacak. Kayıt hakkı kazanan asıl adaylar 4 Şubat 2027’de, yedek adaylar ise 15 Şubat 2027’de açıklanacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027’de başlayacak.