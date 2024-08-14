15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor

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Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını ifade eden Hamza Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacak. 85 milyon vatandaşımızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılım, Milletvekili olarak 2 katılım var” dedi.

AK PARTİ’NİN 23. YILI

Dağ düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı’na ilişkin de bilgi verdi. Genel Merkez’in konferans salonunda bugün yapılacak yıldönümü programı Dağ’ın açış konuşmasıyla başlayacak. Programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da partililere hitap edecek. Kuruluş yıldönümü nedeniyle ayrıca 81 ilde de programlar düzenlenecek.