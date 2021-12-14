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15 Aralık Çarşamba günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarılar

#Hava Durumu#Meteoroloji#Son Dakika
15 Aralık Çarşamba günü hava nasıl olacak Meteorolojiden son dakika uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için sarı, 1 il için ise turuncu uyarıda bulundu. Meteorolojinin son verilerine göre Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak ve Antalya'da kuvvetli yağmur, Toroslar Mevkii'nde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki, 15 Aralık günü hava nasıl olacak?

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Ülke genelinde hava sıcaklıkları 15 Aralık'tan itibaren düşüyor ve kar başlıyor. Uzmanlar, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde Elazığ ve Bingöl çevresinde, aralıklı yağış olacağı yönünde tahmin yürütüyor. İşte, 15 Aralık Meteoroloji'den son dakika tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m), Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m), Toroslar mevkiinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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15 Aralık Çarşamba günü hava nasıl olacak Meteorolojiden son dakika uyarılar

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Son Dakika

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