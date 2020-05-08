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DHA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

15 aile birbirine girdi! 4 yaralı...

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Bursa'da çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karşınca, 4 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak’taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileler de karışınca, kavga büyüdü. Kadınların birbirine saldırdığı kavgada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

15 aile birbirine girdi 4 yaralı...

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis, çadırlar çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi.

Olayın ardından ailelerden bazıları çadırlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.

 

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