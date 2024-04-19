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15.5 yıl hükümle aranıyordu: Evindeki gizli bölmede yakalandı

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#Bursa#Operasyon#Bursa Haberleri
15.5 yıl hükümle aranıyordu: Evindeki gizli bölmede yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 14:21

Bursa'da, 130 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ‘Kasten öldürme’ suçundan aranan ve hakkında 15,5 yıl hapis cezası olan İlhan Kuru (44) evinde duvarı kırarak oluşturduğu gizli bölmede yakalandı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcılıktan alınan iznin ardından ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası, 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği 540 personel ve 220 ekibin katıldığı operasyonda 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', Cinsel saldırı', 'Yağma', 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık' ve 'Uyuşturucu Ticareti' gibi çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli, gözaltına alındı.

15.5 yıl hükümle aranıyordu: Evindeki gizli bölmede yakalandı

Polis, 'Kasten öldürme' suçundan 15,5 yıl hapis cezası alan İlhan Kuru'yu evinde, kırdığı duvarın arkasındaki bölmede saklanırken yakaladı. Kuru, duvarın arkasından çıkarılarak, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

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113 şüphelinin emniyetteki sorgulaması devam ediyor.

15.5 yıl hükümle aranıyordu: Evindeki gizli bölmede yakalandı

15.5 yıl hükümle aranıyordu: Evindeki gizli bölmede yakalandı

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#Bursa#Operasyon#Bursa Haberleri

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