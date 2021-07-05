‘15/07 Şafak Vakti’ 15 Temmuz’da vizyona giriyor

Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananların yer aldığı filmin yönetmenliğini Volkan Kocatür, başrollerini ise Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlendi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan filmin duyurusunu yaparak, “Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi. Bir ‘Şafak Vakti’ yeniden millet olmanın şerefini tattık. Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle...” dedi.

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