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Özgür ALTUNCU/ İSTANBUL
Haber Giriş: 05.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘15/07 Şafak Vakti’ 15 Temmuz’da vizyona giriyor

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
‘15/07 Şafak Vakti’ 15 Temmuz’da vizyona giriyor

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün darbe girişimine karşı o gece verilen demokrasi mücadelesini anlatan ‘15/07 Şafak Vakti’ adlı film, 15 Temmuz günü vizyona girecek.

Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananların yer aldığı filmin yönetmenliğini Volkan Kocatür, başrollerini ise Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlendi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan filmin duyurusunu yaparak, “Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi. Bir ‘Şafak Vakti’ yeniden millet olmanın şerefini tattık. Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle...” dedi.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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