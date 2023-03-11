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148 yıllık Metro Han'ın kolonlarındaki kırık ve çatlaklar tedirgin etti

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#Metro Han#Kolon#Beyoğlu Tünel
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 11:02

Beyoğlu Tünel'deki 148 yıllık Metro Han'ın kolonlarındaki kırık ve çatlaklar tedirginliğe neden oldu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlendirme çalışmalarına başlandığını bildirdi.

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1863 yılında inşa edilen Londra metrosundan sonra, 148 yıllık tarihiyle dünyanın en eski ikinci metrosu olan Tünel'in de içinde bulunduğu Metro Han'ın ikinci katındaki kolonlardaki kırık ve çatlaklar görenleri tedirgin ediyor. Binadaki hasar geçtiğimiz ay Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremler sonrası endişe yarattı.  

148 yıllık Metro Hanın kolonlarındaki kırık ve çatlaklar tedirgin etti



Binadaki hasarın sosyal medyada paylaşılması sonrası, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel açıklama yaptı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maraş depremi sonrası insanları korkutan çatlakları uzun zamandır takip etmekteydik. İhale süreçlerini tamamlamamıza rağmen, 1.5 yıl koruma kurulundan izin bekledik. Sonunda güçlendirme çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.

Metro Han binasındaki güçlendirme çalışmalarının 3 ay önce başladığı öğrenildi. Bina içindeki restorasyon çalışmaları sürerken, 2 hafta önce de dış cephe tadilatı için iskele kurulduğu belirtildi. 

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#Metro Han#Kolon#Beyoğlu Tünel

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