148 yıllık Metro Han'ın kolonlarındaki kırık ve çatlaklar tedirgin etti

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1863 yılında inşa edilen Londra metrosundan sonra, 148 yıllık tarihiyle dünyanın en eski ikinci metrosu olan Tünel'in de içinde bulunduğu Metro Han'ın ikinci katındaki kolonlardaki kırık ve çatlaklar görenleri tedirgin ediyor. Binadaki hasar geçtiğimiz ay Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremler sonrası endişe yarattı.