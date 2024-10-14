147 yıl önce burada vatan savunması verilmişti: Mehmetçik, ecdat yadigarı için çalışma başlattı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla gerçekleştirilen "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında; Büyük, Küçük Palandöken Tabyası'nın ve Ahali Tabya'nın temizlik ve çevre düzenlemesi 9. Kolordu Komutanlığı tarafından yapıldı.

Şehrin çevresinde görüş açısı yüksek tepelere düşman baskın ve istilalardan korumak için inşa edilen tabyaları bizzat gezerek incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, tabyaların korunması için genel bir emir yayınlamıştı.

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Ardından “Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi” kapsamında 23 tabyayı, bakım, onarım ve temizliklerini yapmak üzere Erzurum'da faaliyet gösteren 23 kurum ve kuruluşun sorumluluğuna verdi. Valilik tarafından kültürel ve doğal miras değerlerinin korunması hakkında genel emri yayımlandı.

Bu çerçevede; 9. Kolordu Komutanlığı'nda da Büyük, Küçük Palandöken Tabyası'nın ve Ahali Tabyası zimmetlendi. Askerler böylece 147 yıl önce vatan savunması için bulunduğu ecdat yadigâr tabyalara bu defa bakım, onarım ve temizlik için geldi. Mehmetçiğin canla ve başla yaptığı çalışmalar takdir topladı.