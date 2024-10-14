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147 yıl önce burada vatan savunması verilmişti: Mehmetçik, ecdat yadigarı için çalışma başlattı

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#Mehmetçik#Asker#Erzurum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 10:11

Mehmetçik, Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından birisi olan ve "93 Harbi" diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda savunma hattı olarak kullanılan tabyalara bu kez temizlik ve tamirat için geldi.

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla gerçekleştirilen "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında; Büyük, Küçük Palandöken Tabyası'nın ve Ahali Tabya'nın temizlik ve çevre düzenlemesi 9. Kolordu Komutanlığı tarafından yapıldı.

147 yıl önce burada vatan savunması verilmişti: Mehmetçik, ecdat yadigarı için çalışma başlattı

Şehrin çevresinde görüş açısı yüksek tepelere düşman baskın ve istilalardan korumak için inşa edilen tabyaları bizzat gezerek incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, tabyaların korunması için genel bir emir yayınlamıştı.

147 yıl önce burada vatan savunması verilmişti: Mehmetçik, ecdat yadigarı için çalışma başlattı

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Ardından “Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi” kapsamında 23 tabyayı, bakım, onarım ve temizliklerini yapmak üzere Erzurum'da faaliyet gösteren 23 kurum ve kuruluşun sorumluluğuna verdi. Valilik tarafından kültürel ve doğal miras değerlerinin korunması hakkında genel emri yayımlandı.

147 yıl önce burada vatan savunması verilmişti: Mehmetçik, ecdat yadigarı için çalışma başlattı

Bu çerçevede; 9. Kolordu Komutanlığı'nda da Büyük, Küçük Palandöken Tabyası'nın ve Ahali Tabyası zimmetlendi. Askerler böylece 147 yıl önce vatan savunması için bulunduğu ecdat yadigâr tabyalara bu defa bakım, onarım ve temizlik için geldi. Mehmetçiğin canla ve başla yaptığı çalışmalar takdir topladı.

147 yıl önce burada vatan savunması verilmişti: Mehmetçik, ecdat yadigarı için çalışma başlattı

147 yıl önce burada vatan savunması verilmişti: Mehmetçik, ecdat yadigarı için çalışma başlattı

147 yıl önce burada vatan savunması verilmişti: Mehmetçik, ecdat yadigarı için çalışma başlattı

147 yıl önce burada vatan savunması verilmişti: Mehmetçik, ecdat yadigarı için çalışma başlattı

147 yıl önce burada vatan savunması verilmişti: Mehmetçik, ecdat yadigarı için çalışma başlattı

147 yıl önce burada vatan savunması verilmişti: Mehmetçik, ecdat yadigarı için çalışma başlattı

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#Mehmetçik#Asker#Erzurum

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