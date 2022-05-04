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147.503.141 doz aşı yapıldı: 10 can kaybı 1193 yeni vaka

#Koronavirüs#Test#Vaka
147.503.141 doz aşı yapıldı: 10 can kaybı 1193 yeni vaka

Türkiye’de son 24 saatte 92 bin 562 koronavirüs testi yapılırken, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti. Dün iyileşenlerin sayısı ise 1354 oldu.

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Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, 18 yaş üzerinde 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 93.15, 2. doz aşı uygulananların oranı ise yüzde 85.44 oldu. Uygulanan 1. doz aşı 57 milyon 819 bin 293, 2. doz 53 milyon 35 bin 458, 3. doz 27 milyon 750 bin 346 olmak üzere toplamda 147 milyon 503 bin 141 doza ulaştı.

Öte yandan haritası tamamen düşük risk anlamındaki maviye dönen Eskişehir’de pandemi tedavisi uygulanan hastanelerdeki koronavirüs yoğun bakım servisleri kapatıldı. Kentte son 15 günde yeni vaka görülmedi.                                                                    

 

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#Koronavirüs#Test#Vaka

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