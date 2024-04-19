1467 Türk gencine Avrupa bileti

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AVRUPA Komisyonu Avrupa’yı Keşfet (DiscoverEU) programı kapsamında gençlere trenle Avrupa ülkelerinde bedava seyahat imkânı sunmaya devam ediyor. Türkiye’den başvurulara da açık olan programdan 18 yaş ve üzeri gençler yararlanabiliyor. Komisyon bu yıl programdan yararlanacak kişi sayısını 35 bin olarak açıkladı. Avrupa’nın çeşitliliğini keşfetme, kültürel mirasını ve tarihini öğrenme ve kıtanın her yerinden insanlarla ilişki kurma fırsatı sunan Erasmus+ programının bir faaliyeti olarak 2018 yılında başlatılan programa katılım, ülkeler için belirlenen kotalar çerçevesinde kabul ediliyor. Bu yıl Almanya’ya 6 bin 104, Fransa’ya 4 bin 946, İtalya’ya 4 bin 364 ve İspanya’ya 3 bin 476 kota verildi. Kuzey Makedonya’ya 16, Lihtenştayn’a 17 ve Sırbistan’a 18 kişilik kota ayrıldı. Türkiye’ye ayrılan kota sayısı ise 1476 olarak paylaşıldı.

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283 EURO’LUK SEYAHAT KARTI

Başvurusu kabul edilen katılımcılara 283 Euro değerinde birer seyahat kartı veriliyor. Kart, 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında en az 1 gün olmak kaydıyla 30 güne kadar seyahat imkânı sunuyor. Kart yalnızca ulaşım masrafını karşıladığından konaklama, yiyecek veya seyahatle ilgili diğer giderler, seçilen başvuru sahipleri tarafından karşılanması gerekiyor. Seyahat kartının yanı sıra katılımcılara verilen Avrupa Gençlik Kartı sayesinde anlaşmalı işletmelerde sunulan indirimlerden yararlanmak mümkün.

VİZE MASRAFLARINI PROGRAM KARŞILIYOR

Bu yılki başvurular 1 Temmuz 2005 ve 30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğan AB veya Erasmus+ programına katılan üçüncü ülke vatandaşı gençlere açık. Başvuran kişinin seyahat programına bağlı olarak bir veya daha fazla vizeye ihtiyacı olabiliyor. Vize konusu devletlerin yetki alanına girdiğinden program bu konuda etkileyici konumda bulunmuyor. Ancak vize maliyeti ve zorunlu sağlık sigorta masrafı program tarafından karşılanıyor.