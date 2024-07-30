1463’ten kalma vakfiye yenilendi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2007 yılında kurulan Belge Konservasyon ve Restorasyon Birimi, bugüne kadar 121 bin 401 yaprak belgenin restorasyonunu tamamladı.

Bu kapsamda yıpranmış mülkiyet defterleri, uzman bir ekip çalışmasıyla aslına uygunluğu korunarak yenileniyor. Belgenin durumuna göre; klasik usulle yapılan çalışmada belge elle çalışılarak restore edilirken; ikinci yöntemde belge bir makine yardımıyla yenileniyor. ‘Leaf-Casting’ adı verilen ikinci uygulamada, mürekkebi dağılmayan belgelerin eksik kısımları kâğıt hamuru kullanılarak tamamlanıyor. Klasik ve leaf-casting ünitelerinden fasiküller halinde ciltleme birimine iletilen tarihi belgeler, yeni ciltlerle kaplanıp tutanak tutularak ilgili birime teslim ediliyor.

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65 METRE UZUNLUĞUNDA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı tarihi belge niteliği taşıyan Ayasofya Vakfiyesi’nin restorasyonunu da gerçekleştirdi. 1463 tarihli 65 metre uzunluğundaki Ayasofya Vakfiyesi, klasik restorasyon usulüyle elle yapılan titiz bir çalışmayla yenilendi. Arşiv Dairesi Başkanlığı Restorasyon Uzmanı Nursel Demir, yapılan restorasyon çalışmalarının önemine değinerek, “Arşivimizdeki defterler günümüzde hâlâ miras anlaşmazlıkları veya kadastro tespitine itiraz davalarına birer dayanak olarak geçerliliğini korumaktadır” dedi.