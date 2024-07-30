×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

1463’ten kalma vakfiye yenilendi

Güncelleme Tarihi:

#Ayasofya Vakfiyesi#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Tarihi Belge
1463’ten kalma vakfiye yenilendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

1463 tarihli 65 metre uzunluğundaki Ayasofya Vakfiyesi, elle yapılan titiz bir çalışmayla yenilendi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2007 yılında kurulan Belge Konservasyon ve Restorasyon Birimi, bugüne kadar 121 bin 401 yaprak belgenin restorasyonunu tamamladı.

1463’ten kalma vakfiye yenilendi

Bu kapsamda yıpranmış mülkiyet defterleri, uzman bir ekip çalışmasıyla aslına uygunluğu korunarak yenileniyor. Belgenin durumuna göre; klasik usulle yapılan çalışmada belge elle çalışılarak restore edilirken; ikinci yöntemde belge bir makine yardımıyla yenileniyor. ‘Leaf-Casting’ adı verilen ikinci uygulamada, mürekkebi dağılmayan belgelerin eksik kısımları kâğıt hamuru kullanılarak tamamlanıyor. Klasik ve leaf-casting ünitelerinden fasiküller halinde ciltleme birimine iletilen tarihi belgeler, yeni ciltlerle kaplanıp tutanak tutularak ilgili birime teslim ediliyor.

Haberin Devamı

1463’ten kalma vakfiye yenilendi

65 METRE UZUNLUĞUNDA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı tarihi belge niteliği taşıyan Ayasofya Vakfiyesi’nin restorasyonunu da gerçekleştirdi. 1463 tarihli 65 metre uzunluğundaki Ayasofya Vakfiyesi, klasik restorasyon usulüyle elle yapılan titiz bir çalışmayla yenilendi. Arşiv Dairesi Başkanlığı Restorasyon Uzmanı Nursel Demir, yapılan restorasyon çalışmalarının önemine değinerek, “Arşivimizdeki defterler günümüzde hâlâ miras anlaşmazlıkları veya kadastro tespitine itiraz davalarına birer dayanak olarak geçerliliğini korumaktadır” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayasofya Vakfiyesi#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Tarihi Belge

BAKMADAN GEÇME!