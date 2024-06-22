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146 bin hisse 4.2 milyon ihtiyaç sahibine

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#Kızılay#Gazze#Kurban
146 bin hisse 4.2 milyon ihtiyaç sahibine
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 07:00

Türk Kızılay, gelenekselleşen vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında hedeflediği 128 bin hissenin üzerine çıkarak yurtiçi ve yurtdışında toplam 146 bin 683 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

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Kızılay’ın vekâletle kestiği kurbanlar Türkiye ve Gazze dahil 21 ülkede yaklaşık 4.2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak.

Hayırseverlerin kurban vekâletlerini alan Kızılay, yurt içinde 31 bin 668, yurt dışında ise üç kıtada 19 ülkede olmak üzere 115 bin 15 hisselik kurban kesimi gerçekleştirdi.

GAZZE’YE DE GÖNDERİLECEK

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, kurbanlar hakkında şu bilgileri verdi: “Kızılay’ın yurtiçinde gerçekleştirdiği 31 bin 668 hisse kurban kesiminden elde edilen kurban paylarını kavurma konserveleri haline getirerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yurtiçi dağıtımlarda başta deprem bölgesindeki afetzedeler olmak üzere 340 bin ihtiyaç sahibinin sofrasına ortak olacağız. Bu yıl Gazze’deki çatışma mağdurları için de uzun ömürlü kavurma konservesi yöntemi benimsendi. Yurtiçi kampanyasının Gazze’ye ayrılan bölümünde aldığı vekâletlerle 21 bin 252 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Gazze için hazırlanan kavurma konserveleri, Kızılay’ın bölgeye insani yardım gönderdiği İyilik Gemileri’yle yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.”

19 ÜLKE

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Kurban kesilip hisse dağıtımı yapılan ülkeler: Bosna - Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan, Irak, Suriye, Yemen, Çad, Nijer, Somali, Kenya, Sudan, Tanzanya, Uganda, Burkina Faso.

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#Kızılay#Gazze#Kurban

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