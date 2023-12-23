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145 Van kedisi dünyaya geldi

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#Van Kedisi#Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi#Prof. Dr. Abdullah Kaya
145 Van kedisi dünyaya geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 07:00

FARKLI göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor.

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Van kedilerinin neslinin devamı için merkezde yapılan çalışmalar yıl boyu sürerken, doğumlar da 3 parti şeklinde gerçekleşiyor. Bu yıl doğum sezonu da biten Van kedileri 145 yavru dünyaya getirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2023 yılında merkezin durumunu değerlendirerek, “Bu yıl da 3 parti şeklindeki doğumlarda yavrular elde ettik. 2023’ün bizim için başarılı geçtiğine inanıyoruz. Bizim için sadece alınan yavru sayısı değil, yavrunun kalitelisi de çok değerli. 2023 yılı içinde 145 yavru oldu. Bunlardan 80 tanesini ailelerle buluşturduk. Biz her yıl daha da büyüyen bir Van kedisi ailesiyiz” dedi.

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#Van Kedisi#Van Kedisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi#Prof. Dr. Abdullah Kaya

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