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144 kaçak göçmen yakalandı

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#Ali Yerlikaya#Göçmen#Göçnet
144 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 büyükşehirde eşzamanlı yapılan denetimlerde, 144 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “27 büyükşehirde eşzamanlı denetimlerde 96 mobil göç noktası aracında 8 bin 322 yabancı kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Tespit edilen 144 düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine alınarak, ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Mobil göç noktasında, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken, diğer taraftan da ülkemizde yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmiyoruz” dedi. 

 

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#Ali Yerlikaya#Göçmen#Göçnet

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