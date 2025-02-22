144 kaçak göçmen yakalandı

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Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “27 büyükşehirde eşzamanlı denetimlerde 96 mobil göç noktası aracında 8 bin 322 yabancı kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Tespit edilen 144 düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine alınarak, ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Mobil göç noktasında, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken, diğer taraftan da ülkemizde yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmiyoruz” dedi.