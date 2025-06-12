142 gün sonra hâkim karşısında... Tutukluluğa devam kararı

Haberin Devamı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, zincirleme şekilde ‘basın yolu ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 7 yıl 10 aya 15 güne kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle tutuklu yargılandığı davada ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmada tutuklu sanık Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

HÂKİMDEN ASKERİ BÖLGE UYARISI

Hâkim, duruşmaya başlamadan önce “Burası askeri bir bölge olduğu için güvenlik askeri personel tarafından sağlanıyor. Benim burada bir yetkim yok. Sadece salonun düzeni şahsımdan sorumlu. Sayın Ümit Özdağ Hoca Beyefendi’nin savunma hakkına engel olacak şekilde duruşma düzenini bozacak hareket yapılmamasını rica ediyorum” diyerek salondaki kalabalığı uyardı.

Haberin Devamı

BEN KIŞKIRTMADIM

Özdağ, yaklaşık 2 saat 15 dakika süren savunmasında 142 gündür tek kişilik hücrede tutuklu bulunduğunu belirterek, “Adli değil, siyasi bir süreç ile karşı karşıyayız. Ülkemiz ağır bir yargısal krizden geçiyor. Anayasamızın 10. Maddesi ihlal edilerek mevcut iktidara muhalif olan yurttaşlara karşı düşman ceza hukuku uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.Kayseri’de yaşanan olaylara ilişkin ise şunları söyledi: “Savcılığın iddia ettiği gibi olayları ben kışkırtsaydım gözaltına alınanlar arasında Zafer Partililer olurdu. Herhalde Zafer Partisi Genel Başkanı’nın kışkırtmalarından en önce etkilenecek olanlar Zafer Partililer olurdu. Bütün bu olayları yatıştırmaya yönelik çağrı ve çabalarımı bilen, gören, Kayseri’de yaşanan olayları herkesten daha iyi bilmek durumunda olan Kayseri Başsavcılığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü de Ümit Özdağ ile Zafer Partisi’nin olayları tahrik etmediğini, aksine yatıştırmaya çalıştığını biliyor. Böyle bir kışkırtma benim yaşam amacım olan Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma ilkesiyle ters düşmektedir.”

17 HAZİRAN’A ERTELENDİ

- Savcı, Özdağ’ın, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı, Özdağ hakkında ayrıca halk arasında ‘siyasi yasak’ olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan ‘belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma’ hükmünün uygulanması da istedi.

Haberin Devamı

Mütalaaya karşı savunması alınan Özdağ, “Savcılığın mütalaasını hayretle dinledim” dedi. Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 17 Haziran’a erteledi.