140 yeni mahkeme kuruluyor

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Karar kapsamında 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni yargı birimi kurulacak.

Bakan Gürlek, “Bu adımla yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz” dedi. İstanbul’da görev yapan hakim ve savcı sayısının da artırılacağını vurgulayan Gürlek, “Şu anda 6 iş dairesi var. Buna 2 yeni iş dairesi daha ekliyoruz. Bu kararnamede özellikle İstanbul’a yoğunlaştık. Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki daire sayılarını artırıyoruz” ifadelerini kullandı.