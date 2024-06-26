140 kişi kaçak asma kat kurbanıymış

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İddianamede, bina sahibi Akil İnal’ın, zemindeki işyerlerinin kullanım alanını artırmak amacıyla izinsiz asma kat yaptırması, müteahhit Mithat Tümyürek’in de inşa aşamasında donatı detaylandırması eksikliği nedeniyle binanın yıkılmasında asli kusurlu oldukları belirtildi.

YAPIMI 2019’DA BİTMİŞ

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi, İnönü Caddesi’nde 2019’da yapımı tamamlanan 7 katlı Elit Apartmanı yerle bir oldu. Bina enkazında 140 kişi hayatını kaybetti. Apartman, 10 yaşındaki Elif Gövce’nin, enkaz altında ölmeden önce cep telefonundan babasına gönderdiği ‘Baba ben burada öleceğim’ şeklindeki ses kayıtlarıyla hafızalara kazınmıştı.

7 sanığın, 10 Temmuz’da Hatay 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.