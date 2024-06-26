×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

140 kişi kaçak asma kat kurbanıymış

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Asma Kat#Akil İnal
140 kişi kaçak asma kat kurbanıymış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay’da 140 kişinin yaşamını yitirdiği Elit Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili aralarında müteahhit Mithat Tümyürek ve bina sahibi Akil İnal’ın da bulunduğu 2’si tutuklu, 7 sanık hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

İddianamede, bina sahibi Akil İnal’ın, zemindeki işyerlerinin kullanım alanını artırmak amacıyla izinsiz asma kat yaptırması, müteahhit Mithat Tümyürek’in de inşa aşamasında donatı detaylandırması eksikliği nedeniyle binanın yıkılmasında asli kusurlu oldukları belirtildi.

YAPIMI 2019’DA BİTMİŞ

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi, İnönü Caddesi’nde 2019’da yapımı tamamlanan 7 katlı Elit Apartmanı yerle bir oldu. Bina enkazında 140 kişi hayatını kaybetti. Apartman, 10 yaşındaki Elif Gövce’nin, enkaz altında ölmeden önce cep telefonundan babasına gönderdiği ‘Baba ben burada öleceğim’ şeklindeki ses kayıtlarıyla hafızalara kazınmıştı.

7 sanığın, 10 Temmuz’da Hatay 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Asma Kat#Akil İnal

BAKMADAN GEÇME!