140 bin lira cezayı duyan plakacıya koştu

Yeni uygulama ile EDS ve PTS kameralarının okuyamadığı standart dışı plaka kullanan sürücülere 140 bin lira para cezası kesilecek ve sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el koyulacak. Sürücünün aynı ihlali tekrarlaması durumunda ise ceza miktarı iki katına çıkarak 280 bin liraya ulaşacak.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Plakalarını standartlara uygun hale getirmek isteyen çok sayıda sürücü, noterden aldıkları tescil belgeleriyle birlikte Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı plaka basım atölyelerine akın etti. İstanbul genelinde birçok atölye önünde uzun kuyruklar oluşurken, sürücüler estetik kaygılarla tercih ettikleri APP plakaların maliyetinin artık çok yüksek olduğunu belirterek değişim işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.