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14 yıllık hapis onandı

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#Ceylan Gündüz#Nazir Ilgın#Bıçaklı Saldırı
14 yıllık hapis onandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 07:00

Beşiktaş’ta daha önce de evini bastığı eski sevgilisi hemşire Ceylan Gündüz’ün (31) sokak ortasında boğazını kesmeye çalışan kadın kuaförü Nazir Ilgın’a (27) verilen 14 yıllık hapis cezası kesinleşti.

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Nazir Ilgın 6 Haziran 2020 günü evini bastığı Ceylan Gündüz’ü öldüresiye darp etti. Ceylan Gündüz’ün şikâyeti üzerine gözaltına alınan Ilgın hakkında adli kontrol kararı veren mahkeme serbest bıraktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında haber aldığı olayla ilgili, “Nasıl olur, nasıl serbest bırakılır?” diye tepki gösterdi.

KOMŞULAR KURTARDI

Serbest kalır kalmaz 8 Haziran 2020’de Ceylan Gündüz’ün yaşadığı sokağa giden Nazir Ilgın, genç kadını darp edip bıçakla el ve boynundan yaraladı. Mahalle sakinleri Ceylan Gündüz’ü Nazır Ilgın’ın elinden güçlükle kurtardı. Gözaltına alınan Nazir Ilgın öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davaya bakan İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Ilgın’a 14 yıl hapis cezası verdi ve suça eğilimli kişilik özellikleri ve yaptıklarından pişmanlık duymaması nedeniyle hiç indirim uygulamadı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Ilgın’ın avukatının yaptığı itirazı reddederek cezanın onanmasına karar verdi. Nazir Ilgın’ın tutuklulukta geçirdiği sürenin göz önünde bulundurularak tahliye edilmesi talebi de reddedildi.

 

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#Ceylan Gündüz#Nazir Ilgın#Bıçaklı Saldırı

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