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14 yÄ±llÄ±k firar evin iÃ§ine kazdÄ±ÄŸÄ± kuyuda bitti: Gizli bÃ¶lmeye saklanamadan yakalandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Cinayet#Ä°zmir#UyuÅŸturucu
14 yÄ±llÄ±k firar evin iÃ§ine kazdÄ±ÄŸÄ± kuyuda bitti: Gizli bÃ¶lmeye saklanamadan yakalandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 01, 2026 11:28

KesinleÅŸmiÅŸ 10,5 yÄ±l hapis cezasÄ±yla 14 yÄ±ldÄ±r her yerde aranan cinayet ve uyuÅŸturucu hÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼ Åž.K., Ä°zmir Tire'de saklandÄ±ÄŸÄ± evde kazdÄ±ÄŸÄ± gizli sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa girmeye fÄ±rsat bulamadan polis ve jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Tire Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarda; 'Tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rme' ve â€˜UyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde satmak ve saÄŸlamaâ€™ suÃ§larÄ±ndan hÃ¼kÃ¼m giyen Åž.K.'nin, Kireli Mahallesiâ€™nde bir evde saklandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

14 yÄ±llÄ±k firar evin iÃ§ine kazdÄ±ÄŸÄ± kuyuda bitti: Gizli bÃ¶lmeye saklanamadan yakalandÄ±

SÃ¶z konusu eve yÃ¶nelik operasyonda; Åž.K. tarafÄ±ndan evin iÃ§indeki bir alana kuyu kazÄ±lÄ±p gizli bÃ¶lge oluÅŸturulduÄŸu belirlendi. Åž.K., hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± gizli bÃ¶lmeye girip saklanamadan yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Åž.K.'nin, emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

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14 yÄ±llÄ±k firar evin iÃ§ine kazdÄ±ÄŸÄ± kuyuda bitti: Gizli bÃ¶lmeye saklanamadan yakalandÄ±

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