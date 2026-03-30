14 yıllık evliliği günlük bitirdi

BEYKOZ Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, kimya sektörü ve tutkal piyasalarında tanınan işinsanı ve gezgin Burak Özberk ile Burçak Özberk, 2012’de evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 12 yaşında olan bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, çiftin ilk zamanlar iyi giden evliliği, son dönemlerde Burçak Özberk’in eşinden uzaklaşması nedeniyle çatırdamaya başladı. Burçak Özberk’in ortada hiçbir neden yokken mutsuzlaşan hali, sürekli yurtdışı seyahatleri ve aşırı alkol tüketimi Burak Özberk’in evlilik içindeki mutluluğunu giderek yok etmeye başladı. Ancak Burak Özberk, evlilik birliğinin bozulmaması için eşine maddi ve manevi her türlü desteği vermeye devam etti.

‘EŞİM BENİ SPONSOR OLARAK KULLANMIŞTIR’

Çiftin evlilik birliğinin sona ermesine neden olan olay, Burçak Özberk’in günlüğüne yazdığı ihanet içerikli notlar oldu. Burak Özberk, 18 Mart’ta eşi Burçak Özberk’in kendi el yazısıyla yazdığı günlüğü buldu ve okudu. İddiaya göre, Burçak Özberk, günlüğüne eşini oyuncu Müge Boz’un eşi basketbolcu Caner Erdeniz ve basketbolcu Gökhan Şirin’le aldattığını, iki basketbolcuyla da ayrı ayrı ilişki yaşadığını, Erdeniz ve Şirin ile duygusal ve fiziksel yakınlaşmalar yaşadığını yazdı. Eşinin günlüğünü okuyan Burak Özberk, Beykoz Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Burak Özberk dava dilekçesinde, günlüğü okuduktan sonra hayatının en büyük acısını yaşadığını ve aldatıldığını öğrendiğini belirtti. Burak Özberk, dilekçede özetle şu iddialara yer verdi: “Aşık olduğum, yıllardır maddi ve manevi olarak her çabayı gösterip hayatımın merkezi haline getirdiğim eşimin ihanetini öğrendim. Günlükleri okuduğumda hayatım geri dönülmez bir şekilde sarsılmıştır. Günlükte görüldüğü üzere yıllardır sadakatsiz bir hayat süren eşim beni, giderlerini benim ödediğim tatillerde ve evde aldattığını, zina yaptığını açıkça ifade etmiştir. Eşim beni sponsor olarak kullanmıştır.

MANİFESTO SAVUNMASI

Eşime ihaneti sorduğumda bana, ‘Bu yazdıkların çok üzücü, ikisinin de eli elime değmedi. O günlük benim manifesto günlüğüm. Bir gün hayatımda tekrar yaşamak istediğim duygularımı, mutluluklarımı yazdığım hayali yazılar, gerçekliği yok...’ şeklinde cevap vermiştir. Günlükte de yazıldığı üzere eşim zina eylemini gerçekleştirmiştir. Bunu kendi el yazısıyla açıklamış ve tekrar etmiştir. Sadakat yükümlülüğünü ihlal eden eşimin kusurları nedeniyle boşanmamıza karar verilmesini talep ediyorum. Çocuğumuzun velayetinin bana verilmesini ve Burçak Özberk’in 50 milyon lira maddi, 50 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 100 milyon lira tazminata hükmedilmesini istiyorum.”