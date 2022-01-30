14 yılda yeşillendi

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Çınarlı köyü çevresinde Temmuz 2008’de meydana gelen orman yangını rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İntepe Beldesi’ndeki (Erenköy) ormanlık alana sıçradı. Büyük çabalar sonucunda kontrol altına alınan yangın sonucu 14 bin 640 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

2 MİLYON 267 BİN FİDAN

Yangından zarar gören ormanlık alanın eski haline döndürülmesi için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangından hemen sonra doğal gençleştirme ve ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Yanan bölgelere meşe, kızılçam ve servi gibi ağaçların tohumları bırakıldı. Gerekli görülen bölgelere ise 2 milyon 267 bin fidan dikildi. 14 yıl süren çalışma sonucunda yanan alanlar büyük oranda kendini yeniledi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yanan alanların 14 yıl önceki hali ile şimdiki halinin fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflara bakıldığında yanan alanlardaki değişim fark ediliyor.

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'AKDENİZ DE YENİLER'

Akdeniz ormanlarının yangın sonrasında hızla kendini yenileme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi’nden Yangın Ekoloğu Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu şunları söyledi: “Akdeniz ormanları sadece hâkim ağaç türlerinden oluşmamakta; otsu bitkileriyle, böcekleriyle ve diğer hayvanlarıyla bir bütündür. Akdeniz ormanlarının restorasyonu için ilke olarak alanın kendini yenilemesine öncelik verilmelidir.”



