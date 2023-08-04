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14 yıl önce başlattığı geleneği şimdi kendisine uyguladılar

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#Zonguldak#Maden Ocağı#Erol Toprak
14 yıl önce başlattığı geleneği şimdi kendisine uyguladılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 11:18

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında 20 yıl çalışan Erol Toprak (44) 14 yıl önce başlattığı gelenekle uğurlanıp emekli oldu. Arkadaşları tarafından iş kıyafetleri yırtılıp, çamur ile yağa bulanan Toprak, “Bu geleneği ben başlatmıştım. 14 senedir devam ediyoruz. Sıra bana geldi. Arkadaşlarım ‘sen başlattın sıra sana geldi’ diyerek yırtmaya başladı” dedi.

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Madenci Erol Toprak, 14 yıl önce çalıştığı özel maden ocağında arkadaşlarıyla, emekli olanların üzerine çamur, talaş ve yağ dökülerek kıyafetlerinin yırtıldığı bir gelenek başlattı.

14 yıl önce başlattığı geleneği şimdi kendisine uyguladılar

Geleneğe göre, son iş gününde mesaisini tamamlayan maden işçisi ocağın ağzına geldiğinde çalışma arkadaşları onun üzerine çamur, talaş ve yağ atıyor, iş kıyafetlerini elleriyle parçalıyor. Çamur ve yağa bulanan madencinin kıyafetleri de yırtılınca ocaktan çıkmaya başlıyor ve ocak girişinde hortumla su tutulup fırçalanarak temizleniyor.

14 yıl önce başlattığı geleneği şimdi kendisine uyguladılar

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14 yıl önce bu geleneği başlatan Erol Toprak emekli oldu. Gelenek Toprak için de uygulandı. Erol Toprak’ın kıyafetleri parçalanmış, çamur ve yağa bulanmış halde madenden çıkışı ve arkadaşları tarafından temizlenmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

14 yıl önce başlattığı geleneği şimdi kendisine uyguladılar

‘SEN BAŞLATTIN, SIRA SANA GELDİ’

Gelenekle uğurlananların mutlu ayrıldığını belirten Toprak, “İş yerinde kardeş gibiyiz hepimiz. 20 senelik kirimizi atmak için böyle bir şey yapıyoruz. İş kıyafetlerini yırtıyoruz.

14 yıl önce başlattığı geleneği şimdi kendisine uyguladılar

Ben en son insanları yıkayan kişiydim. Bütün bu gelenek bizim başımıza geldi. 14 sene önce ben başlatmıştım. Sıra bana geldi. Aynı şeyi de biz yaşadık. Arkadaşlarım ‘sen başlattın sıra sana da geldi’ deyip yırtmaya başladılar. Su çamur talaşa buladılar” dedi. 

14 yıl önce başlattığı geleneği şimdi kendisine uyguladılar

14 yıl önce başlattığı geleneği şimdi kendisine uyguladılar

 

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#Zonguldak#Maden Ocağı#Erol Toprak

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