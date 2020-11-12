14 yıl geçti diye keşif talebine ret

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 2 Aralık 2006’da, trafiğe kapalı sokakta hafriyat kamyonunun çarptığı 9.5 yaşındaki ilkokul öğrencisi Volkan Beyhan hayatını kaybetti. Volkan Beyhan’ın ölümünün ardından ailesi, sorumluların cezalandırılması için hukuk savaşı başlattı. Hafriyat kamyonunu kullanan şoför Bekir Aluçlu, 5 yıl hapis cezasına karşılık olarak 36 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Aluçlu’nun 36 bin 500 TL’lik para cezasını 20 eşit taksitte ödemesine karar verildi.

250 BİN TL’LİK TAZMİNAT DAVASI

Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan tazminat davasında ise mahkeme, belediyeye hizmet veren hafriyat kamyonunun bağlı olduğu şirketin, Beyhan ailesine 59 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Beyhan ailesi, 2007’de açtığı tazminat davasının 2014’de sonuçlanması üzerine uzun yargılama sürecini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi ise 7 yıl 9 ay süren yargılama süresinin makul olmadığı sonucuna vararak ‘makul yargılanma hakkı’nın ihlal edildiğine ve İbrahim Halil Beyhan’a 9 bin 100 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Beyhan ailesi, 2017’de avukatları aracılığı ile yine Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak olayda kusurları bulunduğu gerekçesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), İSKİ Genel Müdürlüğü, MCC Konsorsiyumu ve Milli Savuna Bakanlığı (MSB) hakkında toplam 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tazminat davasında, davacıların avukatı İpek Kadirhan “Keşif ve bilirkişi incelemesi talebimiz vardır” dedi.

Mahkeme, İBB hakkında açılan davanın ayrılmasına ve görevsizlik verilmesine karar verdi.

Bilirkişi talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme, Beyhan ailesinin avukatının keşif talebini ise olayın üzerinden 14 yıl geçtiği gerekçesi ile reddederek duruşmayı erteledi.